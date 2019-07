Χιτ: Θα «χτυπήσουν» Μπιλ αν αρνηθεί το supermax συμβόλαιο! (pic)

Συνεχίζουν να ψάχνουν τρόπους για να δυναμώσουν ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τον ειδικό στα θέματα των Χιτ, Μπάρι Τζάκσον, το Μαϊάμι θα κινηθεί για τον Μπράντλεϊ Μπιλ αν ο παίκτης επιλέξει να μην υπογράψει το supermax συμβόλαιο αξίας 111 εκατ. δολαρίων για 3 χρόνια (ισχύει μέχρι τις 26 Ιούλη).

Ο σταρ των πρωτευουσιάνων θα είναι free agent το καλοκαίρι του 2021, αν δεν υπογράψει την επέκταση.

Φέτος μέτρησε 25 πόντους μέσο όρο, ενώ έχει παίξει σε 2 All Star Game στην καριέρα του.

Oι Χιτ έχουν τον Μπάτλερ και θέλουν να φτιάξουν ένα φοβερό δίδυμο με τον Μπράντλεϊ Μπιλ.

Next significant event for Heat could be re-engaging with Wizards if Beal rejects three year, 111 M extension he's eligible to sign after July 26. For now, Wizards have rejected all trade overtures on Beal, a potential 2021 free agent

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) 17 Ιουλίου 2019