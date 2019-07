O Ίρβινγκ είχε πει ότι σκεφτόταν να φύγει από την Βοστόνη από τον Δεκέμβριο

Όπως όλα δείχνουν ο Κάιρι Ίρβινγκ σκεφτόταν να φύγει πολύ πριν το τέλος της σεζόν από τους Σέλτικς. Όπως τόνισε ο Ντινγουίντι, ο Ίρβινγκ του είχε πει από τον περασμένο Δεκέμβριο ότι σκέφτεται να φύγει από την Βοστόνη και αυτό ήταν μόλις δύο μήνες μετά την δήλωση του ότι θα μείνει στους Σέλτικς.

«Μου είπε, ''η Νέα Υόρκη μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστική την επόμενη σεζόν'' και τότε του είπα, ''οπότε εσύ και το τέρας (Ντουράντ) σκέφτεστε τους Νικς'';».

Αυτό έγινε τον Δεκέμβριο σύμφωνα με τον Ντινγουίντι, με τον Ίρβινγκ στις 4 Οκτωβρίου να τονίζει ότι θα μείνει στην Βοστόνη.

Kyrie was thinking about leaving the Celtics in December, according to Spencer Dinwiddie.

“He was like, 'New York might be real fun next year’,” Dinwiddie says.⁣

This was only two months after Kyrie publicly committed to re-signing with Boston.

