Xάουαρντ για Κόμπι: «Τον μισούσα γιατί με έλεγε... soft» (vid)

O Ντουάιτ Χάουαρντ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην οποία μεταξύ άλλων σχολίασε το γεγονός ότι μισούσε για χρόνια τον Κόμπι Μπράιντ επειδή τον έλεγε soft.

«Για χρόνια μισούσα τον Κόμπι επειδή με έλεγε soft. Το έβλεπα με λάθος τρόπο. Νομίζω ότι μιλούσε παραπάνω για την πνευματική μου προσέγγιση και όχι για την φυσική μου κατάσταση ή το παιχνίδι μου στο γήπεδο. Δεν το καταλάβαινα αυτό γιατί όλοι γύρω του έλεγαν ότι είμαι soft και τον μισούσα γι' αυτό. Αλλά κατάλαβα τι έλεγε και είπα... ΟΚ, το καταλαβαίνω τώρα. Όλοι φτάνουν σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας σε διαφορετικές εποχές. Δεν καταλάβαινα τι εννοούσε μέχρι τώρα».

Dwight says he hated Kobe for years for calling him soft, but now he appreciates and understands it. pic.twitter.com/sswpebeWfm

