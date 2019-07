Από τους Πέλικανς στους Σανς ο Ντιάλο (pics)

Ο 22χρονος φόργουορντ θα είναι πλέον κάτοικος Φοίνιξ, αφού συμφώνησε σε διετές συμβόλαιο με τους Σανς.

Ο Ντιάλο επελέγη το 2016 στο Νο33 του draft από τους Κλίπερς, αλλά κατέληξε στους Πέλικανς. Έπαιξε κάποια ματς στην ομάδα της Νέας Ορλεάνης, αλλά δόθηκε και δανεικός σε Όστιν Σπερς (2016), Λονγκ Άιλαντ Νετς (2017) και Γκρίνσμπορο Σουάρμ (2017-18).

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε 64 ματς στο ΝΒΑ και είχε κατά μέσο όρο 6.0 πόντους και 5.2 ριμπάουντ.

Suns are banking on coach Monty Williams growing Diallo, 22, who was the 33rd overall pick in the 2016 NBA Draft out of Kansas and Mali. https://t.co/nuY8NTVYIV

Three years ago, I came to New Orleans without knowing a soul. I’m now leaving this beautiful city with many friends and great memories. Thank you for taking in this young man from Mali and showing him love, great food, and amazing music. The city and the great Pelicans... pic.twitter.com/i9ISQCLQ1w

— _cd13 (@cheick_diallo13) 18 Ιουλίου 2019