Απέσυρε τη φανέλα του Μίντλετον το Porter-Gaud (vid)

Μπορεί στους φετινούς Μπακς όλο το βάρος να έπεσε πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κέρδισε άλλωστε και τον τίτλο του MVP, ωστόσο εξαιρετική παρουσία είχε και ο Κρις Μίντλετον, ο οποίος συμμετείχε και στο πρώτο του All Star Game. Ο νούμερο δύο των... ελαφιών έζησε μια σημαντική ημέρα, καθώς το πανεπιστήμιο που σπούδασε Porter-Guard αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα του.

Congratulations @khris22m on having your @portergaud jersey retired tonight!!

Here's a special message from your teammates: pic.twitter.com/ItDpU1d801

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 18, 2019