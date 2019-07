Φαβορί να βγει και πάλι MVP ο Γιάνναρος (pic)

Η περσινή χρονιά ήταν μαγική για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Έλληνα φόργουορντ να κατακτά τον τίτλο του MVP και την πρώτη θέση με τους Μπακς στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού υπάρχει μια μανία για τον Greek Freak, σε σημείο που να είναι το φαβορί για να αναδειχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πολυτιμότερος παίκτης του NBA.

Σύμφωνα με την γνωστή ιστοσελίδα «Bleacher Report», ο Αντετοκούνμπο είναι πιο μπροστά από τους Στεφ Κάρι, Τζέιμς Χάρντεν, Άντονι Ντέιβις, ΛεΜπρόν Τζέιμς και Καουάι Λέοναρντ.

Will the Greek Freak repeat as MVP?

(via @br_betting) pic.twitter.com/gabrp1cyde

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 17, 2019