Συγκεκριμένα ο Σαμς Τσαράνια έγραψε ότι ο πρώην παίκτης των Καβαλίερς και των Μπουλς θα βρεθεί στο Τορόντο τα δύο επόμενα χρόνια.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 40 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6,3 πόντους, 2,7 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ.

Guard Cameron Payne has agreed to a two-year deal with the Toronto Raptors, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 17 Ιουλίου 2019