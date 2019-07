Ο Ντάντλεϊ άφησε στον Κουκ το Nο.2 γιατί ήθελε να το αφιερώσει στον πατέρα του (pic)

Οι νέοι παίκτες των Λέικερς φαίνεται πως έκαναν καλή αρχή, αφού Ντάντλεϊ και Κουκ είχαν μια πολύ γλυκιά συζήτηση. Ο πρώτος δήλωσε δημόσια πως θα φορά το Νο.2 φέτος στην φανέλα του, όταν ο Κουκ παραδέχτηκε ότι το ήθελε για τον πατέρα του. Αμέσως ο πρώην παίκτης των Νετς του είπε ότι μπορεί να το πάρει με τον Κουκ να τον αποθεώνει.

«Φίλε είσαι ο πιο αληθινός. Το εκτιμώ. Θα είναι μια διασκεδαστική σεζόν».

After claiming jersey No. 2, Jared Dudley offers it up to his new teammate Quinn Cook, whose late father was a huge Lakers fan pic.twitter.com/MMMRALYg6K

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 16 Ιουλίου 2019