Το signature shoe του Αντετοκούνμπο κατακτά τη Νέα Υόρκη (pics & vid)

Ο MVP του ΝΒΑ παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα το Zoom Freak 1 και πλέον προωθεί το νέο signature shoe στις ΗΠΑ.

Σήμερα (15/7) τα αδέλφια Αντετοκούνμπο βρέθηκαν στο Nike Soho της Νέας Υόρκης που... ντύθηκε στα γαλανόλευκα για χάρη του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς!

Ο Greek Freak αποθεώθηκε κατά την είσοδο του υπό τις ιαχές «MVP - MVP» κι εν συνεχεία απάντησε στις ερωτήσεις.

