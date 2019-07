Λέικερς: Μέσα σε μόλις έναν χρόνο είναι άλλη ομάδα! (pic)

Άλλοι Λέικερς την περσινή σεζόν και άλλοι φέτος θα παραταχθούν στο παρκέ. Την περσινή σεζόν ο Τζόνσον, μαζί με τους Πελίνκα και Μπας αποφάσισαν να πάρουν μια απόφαση. Κατάφεραν και έπεισαν τον ΛεΜπρον Τζέιμς να βρεθεί στο Λος Άντζελες και να πλαισιωθεί από την νέα γενιά της ομάδας. Εκείνος δέχτηκε, αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό με την ομάδα να μένει εκτός ακόμα και των playoffs και τον «Βασιλιά» να μην γίνεται να ανεχτεί κάτι τέτοιο.

Η φετινή σεζόν είναι διαφορετική στο Λος Άντζελες. Το πλάνο με την νέα γενιά περνά σε δεύτερη μοίρα και η εύρεση ενός σταρ δίπλα στον ΛεΜπρον έγινε προτεραιότητα. Ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο εκλεκτός και πλέον είναι εκείνος που θα πλαισιώσει τον «Βασιλιά». Μαζί του ήρθαν και αρκετοί πρωταγωνιστές για να αλλάξουν τα δεδομένα στο ΝΒΑ. Οι Λέικερς «θυσίασαν» τους νεαρούς τους και πρόσθεσαν εμπειρία και ποιότητα, με αποτέλεσμα να δείχνουν μια εντελώς νέα ομάδα, με εντελώς διαφορετικούς στόχους την νέα σεζόν και αν δεν τους είχαν ακολουθήσει στις εντυπωσιακές κινήσεις οι Κλίπερς, θα ήταν το απόλυτο φαβορί της Δύσης.

The Lakers entering next season vs. last season

What a difference a year makes. pic.twitter.com/fuuZWcVbr5

— ESPN (@espn) 14 Ιουλίου 2019