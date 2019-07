Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ είχε την τιμητική του το βράδυ της Κυριακής (14/7) όταν και οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν ετοιμάσει μια ειδική γιορτή προς τιμήν του προκειμένου να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη του ΝΒΑ.

Στο περιθώριο του event και της καθολικής αποθέωσης του κόσμου που έσπευσε κατά χιλιάδες έξω από του «Fiserv Forum», προβλήθηκε και ένα βίντεο όπου οι φίλοι, οι συμπαίκτες και οι συγγενείς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχαν και κάτι να του πουν. Ο MVP του ΝΒΑ δεν μπόρεσε να κρατήσει τη συγκίνησή του...

Το βίντεο των Μιλγουόκι Μπακς...

A special message from @Giannis_An34's friends, family and teammates to congratulate him on winning MVP!! pic.twitter.com/39IpdKwoT3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Ιουλίου 2019