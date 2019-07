Αντετοκούνμπο: «Ανοίγω το δρόμο για άλλους Ευρωπαίους» (vid)

H 14η Ιουλίου δεν θα είναι ίδια πια στο Μιλγουόκι. Η «Giannis Antetokounmpo Day» είναι γεγονός κι ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς στάθηκε στη σημασία του ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος με το δικό του παπούτσι. Χαρακτηριστικά είπε στο πλαίσιο της γιορτής που έστησαν οι Μπακς για λογαριασμό του:

«Είναι τρελό! Ήξερα ότι θα έρθει πολύς κόσμος αλλά δεν περίμενα κάτι τέτοιο, είναι μια απίστευτη ημέρα! Είναι υπέροχο να είμαι μεταξύ των μεγάλων παικτών που έχουν το δικό τους παπούτσι, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Ο Ντουράντ, ο Κόμπι, ο ΛεΜπρον, ο Κάρι είναι ηγέτες. Νιώθω ωραία που είμαι σ' αυτή την κατηγορία. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο που είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος που τα καταφέρνει, γιατί ανοίγω το δρόμο για άλλους Ευρωπαίους παίκτες για να πετύχουν τέτοια πράγματα.

Πέρυσι ήμουν ο πρώτος Ευρωπαίος που μπήκε στο εξώφυλλο του 2Κ. Είδα ότι κι ο Ντόντσιτς είναι εξώφυλλο στο NBA life. Είναι εκπληκτικό! Το να ηγούμαι και να δείχνω σ' άλλους ότι μπορούν να τα καταφέρουν, ότι μπορείς να έχεις το δικό σου παπούτσι κι ότι μπορείς να ηγείσαι μιας ομάδα, είναι ωραίο».



"It was insane! I knew there was going to be a lot of people that were going to show up, but that was INSANE!! Unbelievable day."

- @Giannis_An34 on the MVP Celebration: pic.twitter.com/gAlucGcRo5

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 14, 2019