Μετά από 4 ώρες και 55 λεπτά, ο Τζόκοβιτς νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ και πανηγύρισε το 16ο Gran Slam και 5ο Wibledon του.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς παρακολούθησε τον αγώνα κι έγραψε για τον συμπατριώτη του: «Έμπνευση και κίνητρο! Ο Μάικλ Τζόρνταν του τένις είναι εδώ!».

WOOOW! @DjokerNole

Inspiration and motivation!

Tennis Michael Jordan right here! #Wimbledon2019 #GOAT pic.twitter.com/348NolMqQ8

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) 14 Ιουλίου 2019