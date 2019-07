Μπακς και Ράπτορς για Κουφό! (pic)

Έπειτα από 11 χρόνια καριέρας στο ΝΒΑ με τους Τζαζ, τους Τίμπεργουλβς, τους Νάγκετς, τους Γκρίζλις και τους Κινγκς, ο Κώστας Κουφός έχει μείνει ελεύθερος και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 30χρονος σέντερ μέτρησε πέρσι 3.7 πόντους και 4.2 ριμπάουντ μ.ό. με το Σακραμέντο και ο Chris Haynes ανέφερε πως για την απόκτηση του έχουν δείξει ενδιαφέρον οι Πίστονς, οι Ράπτορς και οι Μπακς ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να υπογράψει νέο συμβόλαιο στους Κινγκς

Free agent big man Kosta Koufos has received preliminary interest from Detroit, Sacramento, Toronto and Milwaukee, league sources tell Yahoo Sports. The veteran, noted for his defense and rim protection, could be a later signing.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 14 Ιουλίου 2019