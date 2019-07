Ο 26χρονος σούτινγκ γκαρντ με θητεία στους Λέικερς, τους Μπουλς και τους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του στους Νετς ως συμπαίκτης των Κέβιν Ντουράντ και Καϊρί Ίρβινγκ.

Πέρσι μέτρησε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ μ.ό. σε 51 αγώνες με τους Καβς.

Free agent guard David Nwaba has agreed to a two-year deal with the Brooklyn Nets, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Ιουλίου 2019