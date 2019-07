Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ και των Λος Άντζελες Λέικερς, με χαρακτηριστική ανάρτηση στο twitter έγραψε ότι «νομίζω ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα είναι ο MVP του ΝΒΑ την επόμενη σεζόν».

Άραγε θα... πέσει μέσα στις προβλέψεις του;

I think @KingJames will be the league’s MVP next season!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) 14 Ιουλίου 2019