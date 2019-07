Το εντυπωσιακό putback κάρφωμα του Κώστα Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ των Ντάλας Μάβερικς αγωνίστηκε 8 λεπτά στην ήττα του Ντάλας από την Μινεσότα με 108-82 και σε αυτό το διάστημα είχε 4 πόντους με 2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ.

Παρόλα αυτά έστρεψε τους προβολείς της δημοσιότητας πάνω του χάρη σε ένα εντυπωσιακό putback κάρφωμα!

Δείτε το!

Kostas Antetokounmpo gets up for the putback slam in #PhantomCam!



— NBA (@NBA) 14 Ιουλίου 2019