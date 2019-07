Το παπούτσι... αλφάβητο του Αντετοκούνμπο (pic & vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασε τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα το signature shoe του που κυκλοφορεί ως Zoom Freak 1 και σήμερα (13/7) φόρεσε την έκδοση με το... αλφάβητο κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Summer League.

Δείτε την επιλογή του Γιάννη Αντετοκούνμπο που έκλεψε την παράσταση

Giannis is debuting this alphabet soup-esque pair of his Nike Freak 1s at the @DrewLeague today.

: @NathanBronson pic.twitter.com/ncoQaQS2Fl

— Nick DePaula (@NickDePaula) 13 Ιουλίου 2019