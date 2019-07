Ο τρίτος κύκλος του Stranger Things κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και σπάζοντας πολλά ρεκόρ στο Netflix.

Αναπόφευκτα λοιπόν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις και φημολογία για το επόμενο κύκλο της σειράς, για την οποία ανυπομονεί ο Τζος Χαρτ!

Going to need Stranger Things Season 4 to come out asap!

— Josh Hart (@joshhart) 13 Ιουλίου 2019