Με την ανταλλαγή του Ουέστμπρουκ, ο Κάρι ο μακροβιότερος στην ομάδα που τον επέλεξε! (pic)

Τέλος εποχής ήρθε στην Οκλαχόμα και τους Θάντερ με την αποχώρηση του Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ο παίκτης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ρόκετς και έτσι ο Κάρι αυτόματα απολαμβάνει μια κορυφή. Γίνεται ο παίκτης που παίζει τα περισσότερα χρόνια στην ομάδα που τον επέλεξε στο ντραφτ και θα συνεχίσει να το κάνει. Για την ιστορία ο Κάρι παίζει τα 10 τελευταία χρόνια στους Ουόριορς, που έγινε draft το 2009 στο Νο. 7 και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έγινε επιλογή το 2008 στο Νο.4 από τους Σούπερσονικς τότε.

After the Russell Westbrook trade, Steph Curry is the longest tenured player still playing with the team that drafted him.

Steph has been with the Warriors for 10 seasons and counting. #SCFacts pic.twitter.com/uhUAgBYDtR

— SportsCenter (@SportsCenter) 12 Ιουλίου 2019