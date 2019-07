Χάρντεν - Ουέστμπρουκ: Τι γινόταν το 2012 στον κόσμο όταν έπαιξαν μαζί για τελευταία φορά; (pic)

Μετά την μεταγραφή του Άντονι Ντέιβις στους Λέικερς, την άφιξη του Καουάι Λέοναρντ στους Κλίπερς και την αποχώρηση του Πολ Τζορτζ από τους Θάντερ για να γίνει συμπαίκτης με τον δεύτερο, ακόμα μια... βόμβα «έσκασε» στο ΝΒΑ, αφού ο Ουέστμπρουκ πήγε στους Ρόκετς του Χάρντεν.

Οι δυο τους διατηρούν μια καλή φιλία και θα αγωνιστούν ξανά παρέα, μετά τα τρία χρόνια που πέρασαν μαζί στην Οκλαχόμα.

Τι γινόταν, όμως, το 2012, που έπαιξαν ήταν για τελευταία φορά μαζί;

Σύμφωνα με μια απολαυστική φωτογραφία του «ESPN», ο Τζέρεμι Λιν τρέλαινε τη Νέα Υόρκη με τις εμφανίσεις του στους Νικς, το «Gangnam Style» προκαλούσε πανικό στο μουσικό στερέωμα, η πρώτη ταινία «Hunger Games» έκανε πρεμιέρα και η γνωστή πια εφαρμογή Snapchat δεν είχε κλείσει ούτε... χρόνο ζωής!

It's been a while since we last saw Russ and Harden pic.twitter.com/hYV5VIt1Jv

— ESPN (@espn) 12 Ιουλίου 2019