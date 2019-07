Εκστρατεία στο twitter από φανς των Σέλτικς: Βάζουν τον Καντέρ στη θέση του Ίρβινγκ! (pics & vid)

Ο Τούρκος σέντερ συμφώνησε με την ομάδα της Βοστώνης για τα επόμενα δύο χρόνια (και $10 εκατομμύρια) και ήδη θα πρέπει να νιώθει το μέρος σαν στο... σπίτι του, μετά τα μηνύματα αγάπης που έχει λάβει.

Ειδικά κιόλας μετά την... εκστρατεία που έχει ξεκινήσει στο twitter, κατά την οποία, όποιος οπαδός των Σέλτικς έχει την φανέλα του Ίρβινγκ με το Νο11, σβήνει το όνομα του 27χρονου γκαρντ και βάζει στη θέση του αυτό του Καντέρ.

Ο ίδιος φυσικά το διασκέδασε κι έδειξε την χαρά του γι' αυτό!

Boston Fans!!!

Y’ALL CRAZYYY!!!

This season going to be FUN

Can’t wait pic.twitter.com/XnTKhZnF6G — Enes Kanter (@EnesKanter) 13 Ιουλίου 2019

Celtics @EnesKanter jerseys in. Super early access. Even got an All Star one! pic.twitter.com/jPdoIVxCdf — Aaron Sim (@AS3177) 13 Ιουλίου 2019

Haciendo mi deber / Just doing my duty @EnesKanter pic.twitter.com/YetYbwGMq6 — Rana (@RanaRoots) 13 Ιουλίου 2019

Can’t wait til they put your number in the rafters on opening night pic.twitter.com/8ISxfKpoSi — Vinny (@CousinVinny_) 13 Ιουλίου 2019

@EnesKanter this #11 is a true celtic and believes in a round earth pic.twitter.com/e3m0UScPWr — Will.i.am (@willholmes33) 13 Ιουλίου 2019

Bro welcome you already won us over @EnesKanter pic.twitter.com/UGvPqNXPJ7 — CelticsHouse (@CelticsHouse18) 13 Ιουλίου 2019

My ghetto @EnesKanter jersey until the real one comes in InshaAllah. pic.twitter.com/gHQS2ukx6f — Ebrahim (@thenotoriousBEG) 13 Ιουλίου 2019

@EnesKanter welcome to Boston and being a TRUE celtics to wear #11. Can’t wait for a great season pic.twitter.com/aGVeD3AHtJ — playoff szn (@bostonsportz101) 13 Ιουλίου 2019

Had to join the club Welcome to the Celtics @EnesKanter! Can’t wait for next season. pic.twitter.com/y7hRJQmyf9 — Jake (@jnail11) 13 Ιουλίου 2019