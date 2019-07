Χάρντεν: «Σας εγγυώμαι ότι θα διασκεδάσουμε αυτή την σεζόν» (pic & vid)

Η επανένωση Χάρντεν και Ουέστμπρουκ είναι γεγονός και οι δύο πρώτοι συμπαίκτες θα βρεθούν ξανά να φορούν την ίδια φανέλα. Πολλά έχουν ακουστεί για το αν θα καταφέρουν οι δυο τους να συνεργαστούν, αλλά αυτό είναι κάτι που όπως φαίνεται δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον «Μούσια». Αντίθετα στις πρώτες του δηλώσεις φαίνεται αισιόδοξος για την παρουσία του φίλου του.

«Όταν άφησα την Οκλαχόμα ήμουν λυπημένος, αλλά τότε το Χιούστον έφτιαξε ένα σπίτι για εμένα... Και τώρα που ήρθε η ευκαιρία και ο Ρας δεν ήταν χαρούμενος και τώρα είμαστε μαζί. Θα διασκεδάσουμε φέτος. Σας το εγγυώμαι».

"... the opportunity came available to where Russ wasn’t happy, and now we’re back."

—Harden on reuniting with Russ (via @TrashTalk_fr) pic.twitter.com/deTzzLw25v

