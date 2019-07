Ρόκετς: Δίνουν μια ευκαιρία στον Άντονι Μπένετ (pic)

Αυτή τη φορά οι Ρόκετς τού δίνουν μια ευκαιρία, καθώς συμφώνησαν μαζί του για μη εγγυημένο συμβόλαιο.

Ο Μπένετ, που ήταν Νο1 το βράδυ που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επελέγη στο Νο15 του draft του 2013, είχε κάνει κι ένα πέρασμα από την Φενέρμπαχτσε το 2017, όταν η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατέκτησε την Euroleague.

Ο 26χρονος πάουερ φόργουορντ αγωνίστηκε στην θυγατρική των Κλίπερς φέτος και είχε κατά μέσο όρο 11.7 πόντους και 4.2 ριμπάουντ.

Former No. 1 pick Anthony Bennett has agreed to a non-guaranteed deal with the Houston Rockets, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 13 Ιουλίου 2019