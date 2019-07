Όταν οι Χάρντεν και Ουέσμπρουκ ήταν για πρώτη φορά συμπαίκτες στο Summer League! (pic & vid)

Και ύστερα σου λένε να μην πιστεύεις στις συμπτώσεις! Η ημέρα που επιβεβαιώθηκε η μετακόμιση του «Russ» στο Χιούστον έμελλε να ήταν η ίδια ακριβώς που είχε βρεθεί για πρώτη φορά στο ίδιο παρκέ με τον Τζέιμς Χάρντεν!

Στις 12 Ιουλίου 2009 οι δύο σούπερ σταρ έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, με τον «μούσια» να ήταν rookie και τον Ουέστμπρουκ με μία μόλις χρονιά στο ΝΒΑ!

10 years ago today, Russ and The Beard were teaming up in the NBA Summer League, now they're back together in H-town. pic.twitter.com/jn7w9PbJdx

— ESPN (@espn) 12 Ιουλίου 2019