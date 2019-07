Ανταλλαγή Ουέστμπρουκ – Πολ: Ακόμα μια κίνηση που «σόκαρε» το ΝΒΑ! (pic)

Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες ο χάρτης του ΝΒΑ δείχνει εντελώς διαφορετικός και η φετινή free agency είναι συναρπαστική. Τίποτα δεν θυμίζει τις ομάδες και όπως τέλειωσαν το περσινό πρωτάθλημα και οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Η τελευταία είναι εκείνη με τον Ουέστμπρουκ να αφήνει τους Θάντερ και να ανταλλάσσεται με τον Κρις Πολ που αφήνει τους Ρόκετς. Η έκπληξη για ακόμα μια φορά ήταν μεγάλη και η υπόλοιπη λίγκα αντέδρασε και πάλι στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν. Μπέβερλι, Μπιλ, Ουέιντ, Τρέι Γιανγκ δεν έκρυψαν την έκπληξη τους.

The Russell Westbrook and Chris Paul trade had the NBA world shook. pic.twitter.com/MCVuxn4ty1

— SportsCenter (@SportsCenter) 12 Ιουλίου 2019