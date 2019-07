Ουέιντ: «Η συλλογή μου με τις φανέλες δείχνει ήδη ξεπερασμένη» (pic)

Μόλις 2 εβδομάδες έχει ανοίξει η free agency και στο ΝΒΑ έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Οι μετακινήσεις είναι πάρα πολλές και τίποτα δεν θυμίζει την περσινή σεζόν. Παίκτες πάνε και έρχονται και οι ανατροπές είναι τεράστιες με τις μετακινήσεις και τις ανταλλαγές και εκείνο που έχει δεχτεί μεγάλο... πλήγμα είναι η συλλογή από τις φανέλες που δημιούργησε ο Ντουέιν Ουέιντ.

Ο πρώην ΝΒΑer στην τελευταία του σεζόν έκανε συλλογή και μάζευε φανέλες από αντιπάλους, η οποία όμως δείχνει ήδη ξεπερασμένη, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος. Ο Ουέστμπρουκ ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

«Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η συλλογή μου με τις φανέλες δείχνει ξεπερασμένη από τότε που ξεκίνησε η free agency. Σε 20 χρόνια κανείς δεν θα πιστεύει ότι αυτοί οι παίκτες φορούσαν αυτές τις εμφανίσεις».

All i know is my jersey swap collection is looking kinda bootleg since FA started . In 20 years ain’t no one believing those players played in those uniforms

