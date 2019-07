Με μια άκρως χιουμοριστική ανάρτηση, θέλησε να δείξει ότι η απραξία του από τα μπασκετικά δρώμενα εδώ και τρεις μήνες, μάλλον του πρόσθεσαν μερικά κιλά στο σώμα του!

«Βγάλαμε μια οικογενειακή φωτογραφία σήμερα και για πρώτη φορά ρούφηξα κρυφά την κοιλιά μου. Μην κρίνετε. Ξέρω ότι όλοι το έχετε κάνει!»

Ντίρκαρος!

We took a family photo today and I secretly sucked in my belly for the first time... don’t judge. I know you have all done it!

— Dirk Nowitzki (@swish41) 11 Ιουλίου 2019