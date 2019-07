Μπορεί το Μαϊάμι να φέρεται να είναι το μεγάλο φαβορί προκειμένου να αποκτήσει τον σούπερ σταρ το ΝΒΑ, ωστόσο δυναμικό... μπάσιμο αναμένεται να πραγματοποιήσει και το Χιούστον!

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ, οι Ρόκετς προσπαθούν να βρουν μια τρίτη ομάδα προκειμένου να προχωρήσουν σε πρόταση για ενδεχόμενο trade.

The Houston Rockets are trying to acquire Russell Westbrook through a 3-Team Trade, per @WindhorstESPN.

