Ο 40χρονος σήμερα Λιούις μέτρησε 1.049 ματς στην καριέρα του, εκ των οποίων τα 257 με τους Ορλάντο Μάτζικ με τους οποίους είχε κατά μέσο όρο 16,3 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ.

Δείτε μερικές από τις στιγμές του στη Φλόριντα, όπως τις θυμήθηκαν οι Ορλάντο Μάτζικ.

This Date In Magic History: We acquired Rashardddd Lewwwwwwwwwis from the Seattle SuperSonics in '07! pic.twitter.com/b0xARLD0sc

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) 11 Ιουλίου 2019