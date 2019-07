Μπίλαπς για Καρμέλο: «Δεν έκανε ποτέ το βήμα πίσω...» (pic & vid)

O πρώην ΝΒΑer και πρωταθλητής το 2004, Τσόνσι Μπίλαπς, έχει βρεθεί συμπαίκτης με τον Καρμέλο Άντονι και προσπάθησε να δώσει μια εξήγηση για την κατάσταση που έχει βρεθεί ο Μέλο.

«Αισθάνομαι άσχημα για τον Καρμέλο Άντονι και θα σας πω γιατί... Ο "Μέλο" ήταν καλός συμπαίκτης. Έκανε κάθε μέρα προπόνηση, δεν έχανε κανένα ματς. Το μόνο που θα πω - και που ξέρει ήδη από εμένα - είναι ότι το να σκοράρει 30+ πόντους σήμαινε πάρα πολλά για τον ίδιο. Σήμαινε πολλά, γιατί μπορεί να έβαζε 20-22 πόντους, η ομάδα να κέρδιζε, αλλά να νευρίαζε.

Μπορεί να είχε 36, να χάναμε και μετά να προσπαθούσε να μας ανεβάσει ψυχολογικά. Το να σκοράρει 30 πόντους σήμαινε πολλά, αλλά αν τρέξουμε τον χρόνο, θα δούμε ότι ο λόγος που δεν παίζει σήμερα στο ΝΒΑ - αν και είναι άξιος - είναι ότι τότε δεν κατάλαβε πνευματικά πως πρέπει να παίζει και να βοηθάει την ομάδα. Δεν έχει κάνει το βήμα πίσω. Δεν είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο».

Ο Καρμέλο Άντονι δεν έχει καταφέρει να βρει ομάδα στο ΝΒΑ και παραμένει από τον χειμώνα είναι εκτός δράσης.

Why isn't 'Melo in the league right now?@1mrbigshot shared his thoughts on his former teammate with @DarthAmin, @EvCoRadio, and @hoopscritic from #SummerLeague. pic.twitter.com/yFmSnv22gq

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) 10 Ιουλίου 2019