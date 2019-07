Γιορτή για τον Αντετοκούνμπο ετοιμάζουν οι Μπακς!

Τα «Ελάφια» μαζί με την Nike ετοιμάζουν μια γιορτή για τους οπαδούς, για να υποδεχτούν όλοι μαζί τον MVP του ΝΒΑ και τον κορυφαίο αθλητή της Αμερικής, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Την Κυριακή 14 Ιουλίου στο Fiserv Forum, οι οπαδοί θα έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά τον Έλληνα σταρ μαζί με το τρόπαιο του πολυτιμότερου, ενώ θα παρουσιαστούν και τα νέα Zoom Freak 1, σε μια γιορτή για την ομάδα και την πόλη.

RSVP to see the MVP!!

Details: https://t.co/yWcl9XMmbv

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Ιουλίου 2019