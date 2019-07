Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ συμφώνησε με τους Σανς για την επόμενη διετία και $30 εκατομμύρια, όπως υποστήριξε ο ατζέντης του και γνωστοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN».

Ο Ούμπρε Τζούνιορ είχε κατά μέσο όρο φέτος 15.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα σε 69 ματς.

Oubre Jr., gets financial security now with an opportunity to return to the marketplace as a 25-year-old unrestricted free agent in 2021. https://t.co/NPL1fT1iHr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Ιουλίου 2019