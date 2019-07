Κόμπι, Ράσελ, Καρίμ και Αντετοκούνμπο: 52 All Star εμφανίσεις, 22 τίτλοι, 13 MVP! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος αθλητής της χρονιάς και τα βραβεία δεν σταματούν. Ο Έλληνας σταρ σαρώνει και οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη. Στην φωτογραφία πάντως που έβγαλε με μυθικούς παίκτες γύρω του, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι όλοι μαζί έχουν επιτυχίες και νούμερα που προκαλούν ζάλη.

Κόμπι Μπράιαντ, Μπιλ Ράσελ, Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκαν όλοι μαζί σε μια φωτογραφία που ενώνει τον χρόνο και τις γενιές και παράλληλα είναι γεμάτη μπάσκετ και επιτυχίες. Μαζί μετρούν 52 All Star εμφανίσεις, 22 Πρωταθλήματα, 13 τίτλους MVP και 4 τίτλους πρώτου σκόρερ.

Kobe, Bill, Kareem and Giannis have combined for:

• 52 All-Star appearances

• 22 NBA championships

• 13 MVPs

• 4 scoring titles pic.twitter.com/fLzlbe7p5e

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 Ιουλίου 2019