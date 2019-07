Αναμένεται... χαμός στην free agency του 2021 με Αντετοκούνμπο, ΛεΜπρόν, Λέοναρντ! (pic)

Αν μη τι άλλο, ο Έλληνας σούπερ σταρ θα αποτελέσει τον μεγάλο στόχο των περισσότερων ομάδων του ΝΒΑ και αναμένεται να στρέψει όλους τους προβολείς πάνω του!

Σίγουρα θα προκαλέσει έναν... κακό χαμό (εάν και εφόσον δεν δεσμευτεί να ανανεώσει από το επόμενο καλοκαίρι με max συμβόλαιο στους Μπακς το οποίο θα έχει ισχύ από τη σεζόν 2021-2022) ωστόσο δεν θα είναι και το μοναδικό όνομα που θα ξεχωρίζει.

Κρατήστε τα ονόματα: ΛεΜπρόν Τζέιμς (σ.σ. έστω και στα 37 του χρόνια), Καουάι Λέοναρντ, Πολ Τζορτζ, Μπράντλεϊ Μπιλ, Σι Τζέι Μακ Κόλουμ, Βίκτορ Ολαντίπο, Μπλέικ Γκρίφιν, Ρούντι Γκομπέρ, Αντρέ Ντράμοντ.

Θα γίνουν... ωραία πράγματα!

The summer of 2021 could be one to watch for in the NBA pic.twitter.com/2MLWUovuKY

— SportsCenter (@SportsCenter) 10 Ιουλίου 2019