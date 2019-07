Ο 30χρονος γκαρντ θα βρεθεί στην 7η ομάδα της καριέρα του μετά τους Κινγκς, τους Σανς, τους Σέλτικς, τους Καβαλίερς, τους Λέικερς και τους Νάγκετς.

Συνολικά έχει μετρήσει 485 ματς στην καριέρα του με 18,6 πόντους και 5,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς τη στιγμή που υπογράφει το νέο του συμβόλαιο.

IT is officially coming to D.C. #DCFamily | @isaiahthomas pic.twitter.com/XETsoBRINQ

— Washington Wizards (@WashWizards) 10 Ιουλίου 2019