Τέλος εποχής για τους Ουόριορς που αποδέσμευσαν τον Λίβινγκτον (pic)

Οι δρόμοι των Ουόριορς και του Σον Λίβινγκτον χωρίσουν, αφού οι φιναλίστ των Τελικών αποδέσμευσαν τον 34χρονο γκαρντ. Μετά από 5 χρόνια και σημαντική συνεισφορά στις επιτυχίες της ομάδας του Στιβ Κερ, ο Λίβινγκαστον θα ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο 34χρονος παίκτης ήταν σημαντικότατο γρανάζι στα πρωταθλήματα των Ουόριορς, ενώ είχε ισχυρότατη παρουσία και στα αποδυτήρια. Με αυτή την κίνηση η ομάδα του Σαν Φρανσίσκο αποχαιρετά, μαζί με τον Ιγκουοντάλα δύο εκ των παλαιότερων και σημαντικότερων παικτών της κάνοντας χώρο για νεότερους και πιο οικονομικούς παίκτες.

Sources: Warriors are waiving guard Shaun Livingston, who is guaranteed $2M of his $7.7M salary for season. Livingston, 33, is determined to continue playing and becomes one more valuable free agent candidate for contenders. He’s won three NBA titles and reached five Finals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Ιουλίου 2019