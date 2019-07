Η «μάχη» του Λος Άντζελες: Ο ΛεΜπρον... βάζει κάτω όλους τους Κλίπερς μαζί! (pic)

Κλίπερς και Λέικερς φέτος θα έχουν όλη την προσοχή στραμμένη πάνω τους, αφού τα δύο ζευγάρια στα Λος Άντζελες κάνουν την διαφορά και προκαλούν όλο το ενδιαφέρον. Από την μια ΛεΜπρον και Ντέιβις και από την άλλη Λέοναρντ και Τζορτζ θα ριχτούν στην μάχη με στόχο το Πρωτάθλημα.

Πάντως στην... κόντρα εκτός παρκέ και μόνος του να μπει ο «Βασιλιάς» ενάντια σε όλο το ρόστερ των αντιπάλων του πάλι η ιστορία του τους νικά. Ο Τζέιμς υπερτερεί σε διακρίσεις συγκριτικά με όλο το ρόστερ των Κλίπερς.

LeBron has more accolades than the Clippers' projected roster pic.twitter.com/16YMK5KFE3

— SportsCenter (@SportsCenter) 9 Ιουλίου 2019