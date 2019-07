Αποδέσμευσαν τον Λόιερ οι Μπακς. Ποιο είναι το ρόστερ των «ελαφιών» (pics)

Πανέτοιμοι ενόψει της νέας χρονιάς είναι όσον αφορά το ρόστερ τους οι Μπακς. Τα... ελάφια του Γιάννη Αντετοκούνμπο που από φέτος θα έχει δίπλα του και τον αδερφό του Θανάση αποδέσμευσαν τον Τζον Λόιερ, κράτησαν για τα επόμενα τρία χρόνια τον Τζορτζ Χιλ και πλέον το μόνο που θέλουν ακόμα είναι να υπογράψουν με δύο παίκτες με το μίνιμουμ συμβόλαιο.

With these moves, the Bucks have 2 remaining roster spots available. They will only be able to add players on minimum contracts. https://t.co/qwz9sFDVTF

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) July 9, 2019