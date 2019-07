O Μόρις σκέφτεται να μην υπογράψει στους Σπερς και να πάει στους Νικς! (pic)

Όπως ανέφεραν οι Έιντριαν Βοϊναρόφσκι και Μαρκ Σπίαρς στο ESPN, ο Μόρις έχει δεσμευτεί να υπογράψει στους Σπερς έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο χρόνια ωστόσο κάτι τέτοιο ενδέχεται και να μην συμβεί.

Ο λόγος; Κάνει δεύτερες σκέψεις ώστε να μετακομίσει τελικά στους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι θα έχουν χώρο στο salary cap μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Ρέτζι Μπούλοκ.

