«Πόρτα» από Πέισερς και Σπερς σε Θάντερ για trade του Ουέστμπρουκ (pic)

Όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οι Ιντιάνα Πέισερς και οι Σαν Αντόνιο Σπερς είπαν «όχι» σε πρόταση των Θάντερ για trade απορρίπτοντας ουσιαστικά τον Ουέστμπρουκ.

Επίσης υπάρχει και η φημολογία, ότι εκτός από το Μαϊάμι, δεν αποκλείεται να είναι και το Ορλάντο ως ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Russ.

The Okc Thunder were rejected by the Indiana Pacers and San Antonio Spurs in regards to a Russell Westbrook trade no interest from either.

The Orlando Magic also have trade interest in Russell Westbrook , however I am not sure if it's more than tire kicking.

— Basketball Rehab (@BasketballRehab) 9 Ιουλίου 2019