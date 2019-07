Κάζινς: Επέλεξε το νούμερο «15» στους Λέικερς (pics)

Ο «Boogie» θα συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και αποφάσισε να φορέσει ξανά το νούμερο «15». Βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια είχε το «0» σε Νέα Ορλεάνη και Γκόλντεν Στέιτ ωστόσο από τη στιγμή που το «15» ήταν... διαθέσιμο στους Λέικερς, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά.

Φορώντας το «15» στο Σακραμέντο (2011-2017) είχε κατά μέσο όρο 21,1 πόντους και 10,8 ριμπάουντ. Αντίθετα το «0» δεν ήταν και τόσο γούρικο, αφού του έφερε... ουκ ολίγους τραυματισμούς!

DeMarcus Cousins will wear number 15 for the #Lakers pic.twitter.com/ePPU0faY60

— Lakers News (@Lakers_SN) 9 Ιουλίου 2019