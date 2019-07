Θάντερ: Μένει ο Μουσκάλα, φεύγει ο Μπερκς

Οι αλλαγές συνεχίζονται στους Θάντερ, μετά το trade του «PG13» στους Κλίπερς.

Ο Μάικ Μουσκάλα θα μείνει στην ομάδα, παρόλο που ήταν να αφεθεί ελεύθερος, ενώ ο Άλεκ Μπερκς θα συνεχίσει στους Ουόριορς.

Ο 27χρονος γκαρντ ήρθε πριν από μια εβδομάδα στην Οκλαχόμα, αλλά θα υπογράψει μονοετές με τους «πολεμιστές».

Οι Θάντερ επίσης ανανέωσαν το συμβόλαιο του Νερλένς Νοέλ.

Three Thunder free agent singings yesterday. Welcome to OKC, @AlecBurks10 and @mikemuscala!

Are there more 's ahead?#ThunderUp pic.twitter.com/6jJfJn9ixr

— OKC Tracker (@OKCTracker) 2 Ιουλίου 2019