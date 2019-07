«Αν είναι να πάει στη Δύση το πρωτάθλημα, αυτό θα γίνει χωρίς πλεονέκτημα έδρας. Αυτό θα πάει στους Σίξερς ή τους Μπακς. Επέλεξα τους Ράπτορς για τελικούς φέτος. Είναι λίγο νωρίς τώρα, αλλά θα πω ότι οι Μπακς θα τα κατακτήσουν όλα του χρόνου», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι στους Μπακς θα ανήκει ο πρώην παίκτης του, Θανάσης Αντετοκούνμπο, όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το gazzetta.gr.

If the West is to win the NBA championship they will do it without home court advantage. That will go to @sixers or @bucks. I picked @Raptors to be in the finals last year. I’ll go out on a limb early and say @Bucks win it all next year.

— Rick Pitino (@RealPitino) 9 Ιουλίου 2019