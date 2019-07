Τάκο Φολ: Φτάνει στο καλάθι χωρίς να σηκωθεί από το παρκέ! (pic)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ύψος του ο 23χρονος σέντερ!

Ο Τάκο Φολ (2.31μ) αγωνίζεται με τους Σέλτικς στο Summer League, προκειμένου να βρει κάποια ομάδα, αφού δεν τα κατάφερε μέσω draft.

Στον αγώνα με τους Καβαλίερς τραβήχτηκε ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, που δείχνει τον Φολ να φτάνει με τα χέρια του το καλάθι, χωρίς να κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να σηκωθεί από το παρκέ, ενώ την ίδια στιγμή οι αντίπαλοί του φαίνονται... μικροσκοπικοί δίπλα του.

Για την ιστορία, τα πήγε εξαιρετικά καλά, αφού είχε 12 πόντους (5/5δ., 2/2β.), 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα σε 12 λεπτά!

This is Tacko Fall standing next to other NBA players.#NBASummer pic.twitter.com/nU3Lfv1ynx

— ESPN (@espn) 9 Ιουλίου 2019