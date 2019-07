Μπακς: Παίκτης τους εντυπωσίασε στο Summer League και τώρα τον θέλουν όλοι! (pic & vid)

Μπορεί τα «ελάφια» να ηττήθηκαν (100-91), αλλά όλοι έχουν να μιλάνε για τον 24χρονο γκαρντ που τράβηξε όλα τα φώτα πάνω του στην αναμέτρηση.

Ο λόγος για τον Ελάιαζα Μπράιαντ, ο οποίος φέτος αγωνίστηκε στην Χάποελ Εϊλάτ του Ισραήλ κι είναι απόφοιτος του BYU.

Ο Μπράιαντ αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό του για ένα συμβόλαιο στο ΝΒΑ και μάλλον θα τα καταφέρει.

Κόντρα στην ομάδα της Μινεσότα μέτρησε 31 πόντους (6/8δ., 5/7τρ., 4/5β.), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 25 λεπτά και προσέλκυσε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

