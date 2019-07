Ο Ουέστμπρουκ σκέφτεται να αφήσει την Οκλαχόμα και κοιτά προς... Μαϊάμι!

Τα απόνερα της ανταλλαγής του Πολ Τζορτζ ακόμα δεν έχουν... καταλαγιάσει και από το πουθενά άνοιξε η κουβέντα για το μέλλον του Ράσελ Ουέστμπρουκ στην Οκλαχόμα. Μετά από 11 χρόνια στους Θάντερ υπάρχει η σκέψη και εκείνος να φύγει από εκεί. Η πρώτη ομάδα που έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον είναι οι Μαϊάμι Χιτ, ένας προορισμός που αρέσει και στον παίκτη.

Ο Ουέστμπρουκ και ο ατζέντης του, σύμφωνα με το ESPN, αναλύουν τις πιθανότητες και όλα τα σενάρια. Με τον Τζορτζ στο Λος Άντζελες, η πιθανότητα και η ιδέα να αλλάξει προορισμό έχει γίνει πιο πραγματική από ποτέ. Οι Χιτ από την πλευρά τους έχουν υπογράψει ήδη τον Τζίμι Μπάτλερ και θέλουν ακόμα έναν σταρ δίπλα του.

Story filed to ESPN: In aftermath of Paul George’s departure, OKC star Russell Westbrook is welcoming to idea of Sam Presti engineering a trade that would bring an end to his illustrious 11-year Thunder tenure. Miami's expressed interest, a destination that appeals to Westbrook.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Ιουλίου 2019