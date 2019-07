Ο 26χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Ουόριορς και άμεσα έσπευσαν να τον κάνουν δικό τους οι Λέικερς. Με αυτόν τον τρόπο ο Κουκ κάνει ένα όνειρο που είχε ο πατέρας του πραγματικότητα, αφού ο νεαρός ανέβασε φωτογραφίες με τον πατέρα του να ποζάρει με φανέλες της ομάδας του Λος Άντζελες, αφού ήταν τεράστιος οπαδός της.

Quinn Cook signing with the Lakers is bigger than basketball.

His late father was a huge Lakers fan (via @QCook323) pic.twitter.com/b2Qc31X0sC

— ESPN (@espn) 8 Ιουλίου 2019