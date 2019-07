Ο Κουκ θα παίξει για τους Λέικερς και θα κάνει το όνειρο του πατέρα του πραγματικότητα (pic & vid)

Ο 26χρονος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από τους Ουόριορς και άμεσα έσπευσαν να τον κάνουν δικό τους οι Λέικερς. Με αυτόν τον τρόπο ο Κουκ κάνει ένα όνειρο που είχε ο πατέρας του πραγματικότητα, αφού ο νεαρός ανέβασε φωτογραφίες με τον πατέρα του να ποζάρει με φανέλες της ομάδας του Λος Άντζελες, αφού ήταν τεράστιος οπαδός της.

His late father was a huge Lakers fan (via @QCook323 ) pic.twitter.com/b2Qc31X0sC

Quinn Cook signing with the Lakers is bigger than basketball.

“He was the biggest Lakers fan you could ever imagine. … It’s a dream come true for us.”

— @QCook323 tells @StephanieReady why it's so meaningful for him to be able to wear the jersey of his late father's favorite team. #NBASummer pic.twitter.com/UTVjgRJJrd

— NBA TV (@NBATV) 9 Ιουλίου 2019