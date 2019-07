Οπαδός αποφάσισε να αποσύρει την φανέλα του Λέοναρντ στο σπίτι του! (vid)

Ο Λέοναρντ βρέθηκε για μόλις μια χρονιά στον Καναδά και τους Ράπτορς και έκανε την διαφορά. Οι «δεινόσαυροι» πήραν το πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία τους το πρωτάθλημα και οι οπαδοί τους έζησαν μοναδικές στιγμές.

Ο ηγέτης τους σε όλο αυτό, ο Καουάι Λέοναρντ, αποφάσισε να αποχωρήσει και να συνεχίσει την καριέρα του στο Λος Άντζελες. Ένας οπαδός αποφάσισε να αποσύρει την φανέλα του περσινού ηγέτη της ομάδας του στο ταβάνι του σπιτιού του και το βίντεο που ανέβασε είναι απολαυστικό.

This fan took retiring Kawhi's jersey into his own hands.

(via @CaptMaverick85)pic.twitter.com/rfx6vjJHxI

— ESPN (@espn) 8 Ιουλίου 2019